وزير الإعلام الأردني: القيود ساهمت في عدم ازدياد حالات الإصابة بكورونا

قال أمجد العضايلة وزير الإعلام الأردني، إنه تم فتح بعض المصانع والمنشآت الإنتاجية بإجراءات وقائية مشددة، وأنهم سمحوا للشركات الكبرى بإجراءات صارمة وأنه كل أسبوع تم فتح عدد من الشركات والإجراءات ضمن إجراءات صحية أن وأي خلل يعرض المنشأة للغلق.

وقال العضايلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن فرض هذه القيود ساهمت في عدم ازدياد حالات الإصابة، مشيرًا إلى أن الإصابات في الأردن 374 حالة وشُفي نصفهم وأن حالات الوفاة 7 حالات فقط.

وتوقع وزير الإعلام الأردني عدم عمل المدارس والجامعات خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بتجربة التعليم عن بعد التي تتبعها المدارس والجامعات، لافتًا إلى أن 70% من الطلاب أبدوا رضاهم عن التجربة والتي أثبتت أنهم قادرون على إيصال التعليم عن بعد، متوقعًا عدم عودة الحياة لطبيعتها إلا بعد عيد الفطر المبارك.

وعن الخطوات المقبلة، أكد العضايلة أن الأردن سيزيد من الشركات والمنشآت التي ستفتح أولا بأول، مشيدًا بتجاوب الأردنيين والمقيمين والتزامهم بالحظر، لافتًا إلى أن نسبة الالتزام وصلت لـ 99% وأن عدد المخالفات بسيطة للغاية.