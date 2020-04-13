الطقس اليوم الاثنين 13-4-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الإثنين في القاهرة الكبرى معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون الطقس فيها لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر يكون الطقس معتدلا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

أما في شمال الصعيد فيكون الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة وفي جنوب الصعيد: معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

الطقس في تونس

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، أن يكون الطقس غائم جزئيا على كامل البلاد، والرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س داخل البلاد مع دواوير رملية محلية بالجنوب.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهاراً طقس حار نسبيا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، فيما يسود ليلاً طقس معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة.