حالة الطقس ليوم السبت 11-4-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم، السبت، حيث يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة.

حالة الطقس في مصر

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما يسود على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود فيها طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، فيما يسود على شمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدل نهارا لطيف ليلا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين فهي معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في تونس

وفي تونس، يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، أن يكون ضباب محلي في الصباح بالشمال والوسط، وبعض السحب بأغلب المناطق وتكون محليا كثيفة بالشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة، والرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا من 30 إلى 45 كيلومترا في الساعة بمنطقة سرات والجنوب مع دواوير رملية محلية بعد الظهر وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كيلومترا في الساعة ببقية الجهات.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية.