وزير الإعلام لأصحاب المباني المخالفة: "بلاش شغل فهلوة.. الأمر مش هزار"

استنكر أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تصرفات بعض المواطنين بالبناء على الأراضي الزراعية وعلى أراضي الدولة في ظل مجابهة الحكومة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ظنا منهم أن الحكومة غافلة عما يقومون به، "فيه ناس بتروح تبني على أراضي زراعية في نطاق المدن، معتمدين إن الدنيا فاضية واشتغل محدش شايفك، بس ده أمر مش مقبول".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات للحكومة بالتصدي للأمر، وقامت الحكومة بإصدار تعليمات لكافة الأجهزة الأمنية ولكافة المحافظين بالتعامل بمنتهى الحزم وإزالة المباني بالكامل مهما كانت الأسباب وأن يتحمل الشخص المخالف نفقات الإزالة، فضلًا عن محاسبته على هذا العمل قانونيا.

وتابع: "الأمر ده مفهوش هزار، مش كل واحد هيعمل نفسه فهلوي، وأنه بيضحك على الحكومة ويخالف القانون بهذا الشكل، حتى المقاول اللي هيشتغل في هذا الإجراء سيتم محاسبته بنفس الطريقة، دي تعليمات واضحة ودخلت في حيز التنفيذ".