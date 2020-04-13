مفاجأة.. زوج طبيبة الدقهلية: أجرت تحليلين قبل وفاتها أثبتا تعافيها من كورونا

حزن كبير عاشته أسرة الطبيبة الرحلة سونيا عبدالعظيم، والمعروفة بطبية الدقهلية، بعدما احتشد عدد من أهالي القرية أمس، مرددين عبارات التنمر هتافات "الكورونا لا"، و"الطبيبة لا"، و"إيد واحدة"، لرفضهم دفن الطبيبة وتجمهروا أمام سيارة الإسعاف لمنع دخولها المقابر، خوفا من انتقال الفيروس لهم، قبل أن تنتقل أجهزة الأمن لتهدئة الأهالي، وألقت القبض على 20 شخصا من مثيري الشغب، لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم، بينما تمكنت من دفنها في نهاية المطاف.

الدكتور محمد هنداوي، زوج طبيبة الدقهلية الراحلة سونيا عبدالعظيم، قال إن الاحتجاجات المطالبة بمنع دفن الطبيبة الراحلة أمر مدبر، موضحا أن أحد سكان القرية أتصل به وأبدى رغبته في تقديم العزاء هو وأهل القرية، إلا أنه أخبره بضرورة معرفة من المتسبب في ذلك الحادث.

وأضاف هنداوي لـ"الوطن"، أن الدكتورة سونيا جرى شفاؤها بالكامل من إصابتها بالفيروس، حيث أجرت التحاليل مرتين وأثبتت شفاءها من الفيروس، إلا أنها كانت مريضة بأمراض مزمنة مثل الضغط والسكري، مشيرا إلى أنه من يريد التأكد يمكنه التأكد من سجلات المستشفى.

وتابع زوج الطبيبة الراحلة، أنه لم يتوقع مكالمة رئيس الوزراء، ولكنها خففت الكثير عن الحزن الذي ملأ قلبه خلال الأحداث الماضية، مضيفا أن رئيس الوزراء أخبره أنه أجرى هذه المكالمة لاعتذار له عن الأحداث المؤسفة التي حدثت.

وأكد أنه ممتن جدا لتلك المكالمة، ولجهود كل الجهات التي عملت على الاهتمام بالدكتورة سونيا، "وممتن للداخلية من أول العسكري لحد مدير الأمن ومحافظ الدقهلية وكل من وقف معنا في المحنة الأخيرة ".