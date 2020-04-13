وزير الإعلام: أتمنى عودة ممارسة حياتنا بشكل طبيعي بعد العيد

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن منحنى الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يزيد بشكل تدريجي وهادئ وليس بشكل حاد وهذا شيء مطمئن، حيث إن القلق يكمن في أن تتحول الزيادات التدريجية الأفقية إلى زيادات رأسية، "مثلا يبقى عندنا ألفين إصابة النهاردة بكرة يبقى 4 آلاف ده بقى اللي يقلق"، متمنيًا أن يتم الاستمرار في هذا المنحنى التدريجي وأن تنخفض الإصابات دون حدوث كوارث.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن الإصابات تسير في ارتفاع تدريجي يستطيع النظام الصحي في مصر استيعابه، "بس لو لا قدر الله في رمضان ده فضلت عادتنا زي ما هي والسحور والإفطار والتجمعات المنحنى هيبقى في منتهى الخطورة، ولازم نتوقف عن ده تمامًا"، حيث إن الموضوع في غاية الخطورة ويجب الحذر حتى نعود لممارسة الحياة الطبيعة من جديد.

وتابع: "أتمنى نرجع نمارس حياتنا الطبيعية بعد العيد وممكن نطول كمان الكرة في ملعب المواطن، لازم الكل يتحمل مسؤولياته في هذا الاتجاه، رمضان شهر عبادة والناس تقعد في البيت وهنعرض لكم مسلسلات في فترة العصر، عشان نحاول نخفف على الناس قعدة البيت".