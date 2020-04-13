للمحامين.. تعرف على 5 طرق لتنفيذ أحكام النفقات

شرحت نقابة المحامين، لأعضائها، 5 طرق لتنفيذ أحكام النفقات، ضمن مجموعة من المعلومات القانونية، "الوطن" ترصدها كالتالي:

أولاً: عن طريق جهة عمل الزوج، إذا كان موظفا في الحكومة، وذلك حينما يصدر حكم النفقة، يتم إعلان الصيغة التنفيذية في جهة عمل الزوج، والتي تقوم بدورها بخصم مبلغ النفقة الشهري من مرتبه في حدود نسب معينة مذكورة في القانون.

ثانياً: عن طريق بنك ناصر الاجتماعي، وذلك إذا كان الزوج يعمل في الأعمال الحرة، ففي هذه الحالة يتم صرف النفقة من البنك، ولكن البنك أكبر مبلغ نفقة يقوم بصرفه هو 500 جنيه شهرياً.

ثالثاً: التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة، وذلك بالحجز على أموال الزوج، أو ممتلكات، أو أمواله بالبنوك.

رابعاً: رفع دعوى حبس على صاحب النفقة المحكوم بها، ويعاقب الزوج في حالة امتناعه عن السداد بالحبس لمدة شهر.

خامسا: إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، ويعاقب الزوج في حالة امتناعه عن سداد النفقة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.