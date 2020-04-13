أبوالعينين يطالب بمعاملة شهداء الأطباء مثل الجيش والشرطة

أثنى محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب، بالدور البطولي الذي تقوم به الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا.

وقدم أبوالعينين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، التحية لأطباء مصر العظام الذين قدموا رسالة حضارية رائعة للعالم أجمع، مؤكدًا أنهم يستحقون كل تقدير.

وطالب أبوالعينين باعتبار شهداء الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا مثل شهداء القوات المسلحة والشرطة في الحرب على الإرهاب على الجبهة.

وأكد أبوالعينين أن سمعة الأطباء المصريين ارتفعت في العالم أجمع: "قدموا رسالة سامية وأنا فخور بيهم وسمعة الطب والأطباء المصريين في الآفاق".