إنتاج "ويبكو البترول" يقفز إلى 3500 برميل يوميا بعد انضمام بئر جديدة

قالت شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو" التي تمتلكها هيئة البترول بنسبة 100% إن إنتاجها ارتفع أمس إلى 3500 برميل زيت يوميا بعد دخول البئر التنموي "بدر 4-6" بموقع "بدر-1" ليضيف للإنتاج 500 برميل زيت يومي.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن الإنتاج ارتفع خلال الخمسة أشهر الماضية من "2000 برميل"، ليصل الإنتاج إلى "3500 برميل" يومياً بزيادة قدرها "1500 برميل" في اليوم، علماً بأن شركة "ويبكو" تعمل بكوادر مصرية شبابية 100% بدون شركاء أجانب، بالإضافة إلى أن شركة "ويبكو" وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنية التحتية القائمة في المنطقة المجاورة للبئر، وفقاً لاستراتيجية وتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الهادفة لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام، مع ضرورة الالتزام وأخذ التدابير اللازمة لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية فى العمل.