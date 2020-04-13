سيد بعد إصابة 45 من عائلته بكورونا: مش زعلانين إن ده حصل.. نصيبنا كده

حكى سيد إبراهيم تفاصيل إصابة 45 شخصا من عائلته بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين منهم، وذلك من داخل مستشفى الحجر بكفر الزيات.

قال سيد خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "أصيب 45 واحد بكورونا من العائلة ومات اتنين وأنا عايز أقول الحمد لله ده نصيبنا ومكتوب عند ربنا إننا نتصاب ويحصل فينا كده ومش زعلانين إن بيحصل لنا كده وده نصيبنا والحمد لله".

وعن بداية الإصابة قال إن عمه "صاحب محل دواجن" أصيب بأعراض دور برد عادي وبعدما اشتدت عليه الأعراض ذهب للمستشفى وأخبروه أنه يعاني من دور برد عادي، وحينما اشتد عليه المرض أكثر ذهب لمستشفى الحميات وكشفوا عليه وشخصوا تعبه بأنه نزله شعبية، مشيرًا إلى وفاة عمه بعد ذلك.

وأكد إبراهيم إنه لم يصلوا لمصدر الإصابة حتى الآن، مشيرًا إلى أن عائلته تم توزيعهم على أكثر من مستشفى، لافتًا إلى أن هناك حالتين منهم فقط من كبار السن ومتواجدين في مستشفى عزل 15 مايو وحميات العجوزة.