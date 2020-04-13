"الأطباء": نتعرض للتنمر.. والدليفري يرفض التوصيل للمستشفيات

أكد الدكتور خالد أمين، أمين عام نقابة الأطباء بالجيزة، تعرض الأطباء للتنمر والمضايقات، ضاربًا المثل بتجمهر عدد من المواطنين لمنع دفن طبيبة توفيت بسبب فيروس كورونا بالدقهلية، مشددًا على أن هذه الواقعة لم تكن تخطر على بال أي شخص.

وأضاف أمين، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن طبيبة بالإسماعيلية استعانت بالشرطة بسبب مضايقة جيرانها لها وطلبهم منها مغادرة الشقة، لافتًا إلى أن بعض المطاعم أصبحت تمتنع عن إيصال "الدليفري" للمنازل بعد علمهم أن الطلب يخص طبيبا، خاصة لو كان التوصيل لمستشفى.

وتحدث أمين عن تعرضه شخصيًا لمشاهد تؤكد خوف البعض من التعامل معه ومع الأطباء عمومًا، لافتًا إلى أنه تحدث هو صديقه في المستشفى عن إجراءات مكافحة كورونا وسمع كلاما غير لائق من سيدة اتهمتهم بأنهم سينقلون لهم المرض.

وأوضح أمين أن الأطباء معرضون للعدوى دائمًا وأن أطباء العناية المركزة معرضون لأصعب أنواع الفيروسات وأنهم لم يتحولوا يومًا لبؤرة للمرض.

وتساءل أمين عن سبب خوف الناس من التعامل مع الأطباء واعتقادهم أنهم سينقلون لهم فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أن الأطباء يحافظون على أنفسهم ويتبعون سبل الوقاية للحفاظ على صحة المواطنين: "هو الطبيب معدي طب المهندس مبيعديش أو المدرس مبيعديش؟".