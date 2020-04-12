صحة النواب: تلقينا شكاوى من الأطباء بسبب قلة إجراءات الحماية

كشف الدكتور مجدي مرشد عضو اللجنة الطبية بالبرلمان، عن أنّ اللجنة تلقت الكثير من شكاوى الأطباء بشأن قلة إجراءات الحماية الطبية لهم، أثناء تعاملهم مع مصابي فيروس كورونا، وآخرين بسبب شكوك من إصابتهم بالفيروس ويريدون الخضوع للتحاليل، موضحا أنّ المجلس تواصل مع الحكومة من أجل هذه الشكاوي ويتم حلها.

وأضاف مرشد، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ هناك تناغم كامل بين الحكومة ومجلس النواب في مواجهة الأزمة، وهناك تواصل دائم بين المجلس والحكومة بشأن أي مشكلات متعلقة بأي جهة أو فئة.

ولفت إلى أنّ الفرق الطبية تأتي في الصفوف الأولى من مواجهة المرض، لهذا يجب توفير الإجراءات الوقائية لهم من الرأس حتى القدمين، والمتمثلة في بدل الوقاية الخاصة، وكيجب أن يتولى مديري المستشفيات توعية الأطباء بطرق الوقاية الصحية السليمة في تعاملهم مع المرضى.

وتابع عضو اللجنة الطبية بالبرلمان، أنّ مشكلة توفير مستلزمات حماية الأطباء يعاني منها العالم كله، وأنّ الدور الأساسي للدولة هو توفير كل وسائل حماية الأطباء.

وأكد مرشد أنّ ما حد أمس من رفض الأهالي دفن جثمان الطبيبة سونيا، هو انحطاط اخلاقي، وانعدام للإنسانية، ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من أثاروا الأهالي ووقفوا ضد دفن جثمان الطبية، فضلا عن أهمية أن يكون هناك توعية إعلامية بعدم وجود أي خطورة من جثة المتوفي بعد عملية الدفن، وهناك إجراءات يتم اتخاذها للذين ينقلون الجثمان داخل القبر.