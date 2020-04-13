"الصحة": نقدم نصائح عن فيروس كورونا عبر الهاتف بأصوات الفنانين

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق "صحة مصر" متوفر على جوجل بلاي، وبه عدد من النصائح التوعوية بصوت عدد من الفنانين.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "CBC"، أن التطبيق به نصائح توعوية للمواطنين لكيفية قضاء أوقات طويلة بالمنزل، "هننصحهم يعملوا حاجات تبسطهم ويقضوا بيها وقت وجودهم بالمنزل، عشان يقللوا القلق من القعدة في البيت والأخبار السلبية اللي بيسمعوها دايما الفترة دي".

وعن التطبيق أوضح: "التطبيق بيساعدك لو شاكك أو عندك أي هواجس بتدخل على التطبيق، ويسألك أسئلة وبعد الإجابة عليها بيحددلك حالتك الصحية بالظبط وبيديك نصائح ويقولك تعمل إيه".

وعن الاستعانة بعدد من الممثلين أوضح: "حاولنا نفكر برا الصندوق والتطبيق فيه مجموعة من الوظائف الكتير، وكان لازم يكون فيه حاجة لايت تدفع المواطنين للتواجد في البيت ولقينا إنه مهم نخليهم يتعاملوا بشكل كوميدي زي إننا نخلي النجم بيومي فؤاد أو بدرية طلبة يقدموا نصائح والفترة المقبلة هيكون فيها فنانين آخرين".

وأكد أيسم صالح: "التطبيق فيه مجموعة من التعليمات الوقائية وحابين نوصلها للناس، ومش حابين إنها تكون في تعليمات مباشرة وحابين تكون بطريقة مختلفة على لسان الفنانين وغيرهم".