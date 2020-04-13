عاجل.. الصين تسجل 108 إصابات جديدة بـ كورونا وحالتي وفاة

أعلنت جمهورية الصين الشعبية تسجيل 108 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى حالتي وفاة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

أعلنت السلطات الصينية في مدينة سويفين شمال شرق البلاد، الواقعة على الحدود مع روسيا، أمس، أنها عززت المراقبة الحدودية في إطار إجراءات؛ لمنع دخول حالات إصابة جديدة بكورونا من خارج البلاد، بعد تسجيلها ارتفاعا في عدد الإصابات بين القادمين من الخارج.

وأضافت السلطات، في بيان، أن المدينة ستعزز أيضا الضوابط المفروضة على حركة المرور وتطبق إجراءات حجر صحي صارمة، كما منعت المدينة جميع أشكال التجمعات، ووضعت قائمة بالشركات التي يجب وقف عملياتها.