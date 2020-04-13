استاذ قانون جنائي: التنمر ظاهرة مستحدثة ليس لها عقوبة صريحة في مصر

استنكر الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، واقعة منع أهالي شبرا البهو بالدقهلية محاولة أسرة طبيبة متوفاة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا من دفنها بمقابر أسرتها، حيث إن هذا يُعد تنمرا، والتنمر من الظواهر المستحدثة، لذلك خلا القانون المصري من نص صريح يعاقب من يرتكبها.

وأضاف "السعداوي"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن بعض التقارير الأمنية أمس تحدثت عن أن التنمر الذى حدث تجاه الطبيبة المتوفاة بكورونا، جاء بتعليمات جماعة إرهابية وهذا الفعل يشكل جريمة إرهابية يعاقب بالسجن المؤبد الذى لا تقل مدته عن 7 سنوات.

وأشار أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا إلى أن قانون العقوبات المصري لا يعتد بالجهل، كما أن الجاهل بعواقب هذا الفعل لا يعذر بجهله كونه انساق وراء جماعة إرهابية تريد إلحاق الضرر بمصر والمصريين، مؤكدًا أن الدفن من الشعائر الدينية وهناك عقوبات في القانون لم يعطل إقامة الشعائر.