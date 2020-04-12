خالد منتصر: صورة طبيبة شبرا البهو المتداولة خاصة بسيدة مازالت حية

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب الصحفي، إن جميع المواقع ووسائل الإعلام تتناقل صورة فرحة الشناوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، على أنها صورة الدكتورة سونيا عبد العظيم الطبيبة التي حاول أهل قرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية، من دفنها.

وأكد منتصر، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "هذه الصورة المرفقة هي للدكتورة فرحة الشناوي رئيس جامعة المنصورة السابقة وليست د. سونيا، لأن الدكتورة فرحة الشناوي حية ترزق وقد عرضها هذا النشر والإعلان لصورتها لألم وإزعاج كبيرين".

وأتم: "لذلك لزم التنويه وبرجاء الشير وتصحيحها على صفحات التواصل وفي وسائل الإعلام".