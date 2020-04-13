"العليا للفيروسات" تكشف مدى إمكانية تعرض المتعافين من كورونا لانتكاسات

كشف الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة للتعليم العالي، السبب وراء دفع جونسون رئيس وزراء بريطانيا بالجلوس في منزله لمدة 3 أسابيع كفترة نقاهة بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث ذكر أن جونسون كان يعاني من التهاب رئوي حاد بسبب الفيروس، وهذا الالتهاب يحتاج فترة نقاهة من أسبوع إلى أسبوعين أو ثلاثة حسب قوة الالتهاب الرئوي.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن الالتهاب الرئوي قد يحدث به انتكاسة لحاملة خلال فترة النقاهة منه، موضحًا أن أيضًا فيروس كورونا ثُبت علميا أنه يحدث به انتكاسات للمتعافين، فهناك 51 حالة في كوريا الجنوبية تعافوا من الفيروس وحاليا مصابون به مرة أخرى.

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة للتعليم العالي، إلى أن الشخص كي يتأكد من تعافيه التام من الفيروس يجب أولا أن تتحول نتيجة تحليله من إيجابية إلى سلبية، وبعدها بـ 72 ساعة يتم إجراء تحليل له والتأكد من استمرار سلبية الفيروس، وبهذا يتم خروجه من المستشفى، ولكن بعد أسبوعين يجب عليه إجراء اختبار آخر لمعرفة قوة الأجسام المناعية التي كونها جسمه ضد فيروس كورونا، حيث إنه ثُبت بأن فيروس كورونا له انتكاسات.