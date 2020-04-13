ياسين منصور يكشف تفاصيل مبادرته لدعم جهود الدولة في مكافحة كورونا

قال ياسين منصور رجل الأعمال، إنه تبرع بمنشأة سياحية خاصة به لوزارة الصحة من أجل استضافة فيها مُصابي فيروس كورونا المستجد وكذلك لتوفير مأوى جيد للأطباء والأطقم الطبية الذي يقفون في الصفوف الأمامية لمجابهة "كوفيد-19"، موضحًا أنه جلس مع الإدارة الخاصة بإدارة المنشأة وتم التباحث حول الخدمات التي ممكن تقديمها للجيش الأبيض والدولة المصرية في تلك المرحلة.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه تواصل مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وتحدثا معا عن الأشياء التي تحتاجها الدولة، "الدولة مش هتقدر تعمل حاجة لوحدها"، موضحًا أن المنشأة السياحية تقع بجوار أحد المستشفيات في منطقة 6 أكتوبر وتعمل منذ سنوات.

وأكد رجل الأعمال، أنه بالفعل سّلم وزيرة الصحة والسكان المبنى، وهو به 200 غرفة لاستخدامه لمرضى فيروس كورونا من الحالات البسيطة التي لا تستدعى عناية مركزة أو أجهزة تنفس صناعي، وكذلك ليكون سكن ملائم للأطباء، موضحًا أنه لم يتم الضغط على العاملين في المنشأة قبل القرار، وتم تخييرهم بالعمل مع زيادة الأجر في الفترة الحالية، " إحنا متوليين مسؤولية المطعم والروم سيرفز وكل حاجة".