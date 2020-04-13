ياسين منصور آخرهم.. رجال الأعمال شركاء الدولة في الحرب ضد كورونا

في الوقت الذي أثرت فيه جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، والكثير من المشروعات بسبب توقف العمل أو تقليله نتيجة الإجراءات الاحترازية وقرارات تقييد الحركة، رج بعض رجال الأعمال، رغم الخسائر التي تعرضوا لها، ليساندوا الدولة في الحرب ضد كورونا من خلال التبرعات والمساهمة في توفير الظروف الملائمة لمواجهة الفيروس.

مجموعة "السويدي إليكتريك" استوردت شحنة مستلزمات طبية من الصين تزن أكثر من 17 طنًا، للتبرع بها لوزارة الصحة، ودعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وهي الشحنة التي تضم 2.6 مليون ماسك، بخلاف القفازات والبدل الواقية، حسب أحمد السويدي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة.

رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز" للتعمير، أرسل خطابًا لمجلس الوزراء، أشار خلاله إلى ما قامت به الشركة فى إطار المسؤولية المجتمعية والوقوف بجانب مؤسسات الدولة في تعاملها مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

ياسين منصور يوفر دعما ماليا بـ5 ملايين جنيه لمواجهة كورونا.. والشقيري يتبرع للعمالة غير المنتظمة

وأكد أنه تم تسليم منشأة سياحية- مملوكة لشركة "بالم هيلز" للتعمير وشركة المنصور والمغربي للاستثمار- كاملة التجهيز ومكونة من 200 غرفة فندقية على أعلى مستوى شاملة تغطية كل مصاريف الإقامة الكاملة للمرضى والأطباء وطاقم الخدمة على مدار الساعة، ووضعها تحت تصرف اللجنة الوزارية المعنية بإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، ووزارة الصحة.

وأوضح أنه تم تسكين 71 حالة من الحالات التي ظهرت نتيجة التحاليل الخاصة بهم إيجابية لفيروس "كورونا"، وذلك بمعرفة وزارة الصحة، كما قدمت الشركة دعما ماديا بقيمة 5 ملايين جنيه، لتعزيز الجهود الاستباقية التى تقوم بها وزارة الصحة ودعما لأعمال التشغيل بمعاملها المركزية.

خطاب آخر تلقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلي الوزراء، من رجل الأعمال ياسين الشقيرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ياسين القابضة"، يؤكد تبرعه بـ 7 ملايين جنيه، تم توجيه 5 ملايين جنيه منها لدعم العمالة غير المنتظمة، والمتضررة من تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك من خلال شيك موجه لصندوق "تحيا مصر"، كما تم توجيه مليون جنيه لبيت الزكاة والصدقات المصرى بالأزهر الشريف، ومليون جنيه آخر للفقراء والمساكين.

كما تعهد الشقيري بعدم تسريح أي فرد من العاملين لدى شركاته ومزارعه، مع التحمل الكامل لجميع مرتباتهم دون أى نقصان، وذلك طوال هذه الفترة، مجدداً التأكيد فى هذا الصدد على ما للقطاع الخاص من دور محورى فى عمليات التنمية التى تتم فى مختلف القطاعات.