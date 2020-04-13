ياسين منصور: وجهنا 5 ملايين جنيه لدعم المعامل المركزية بوزارة الصحة

قال رجل الأعمال ياسين منصور، إنه تبرع مبلغ مالي يقدر بـ 5 ملايين جنيه للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان من أجل مساعدة الدولة المصرية في مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحًا أنه كان يرى ضرورة أجراء اختبارات على اكبر قدر من المواطنين، ورأي بنفسه ضغط شديد على المعامل المركزية المتواجدة في مصر، وعندما عرضنا على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المساهمة للوزارة في مكافحة الفيروس رأت أن المعامل المركزية هو المكان الأمثل للمساعدة.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو اديب، على شاشة "MBC مصر" ، أنه قام بتولي مسؤولية الإنفاق على 10 آلاف أسرة عبر جمعية الأورمان، "شغالين مع الجمعية دي في حاجات كتير جدا"، موضحًا أنه أقدم على هذه التبرعات كون الدولة اتخذت إجراءات احترازية عاجلة لمجابهة فيروس كورونا بعد تسجيل أول إصابة.

وتابع: "يمكن مصر كانت من أسرع البلاد اللي فيها رد فعل على الفيروس، وكانت من الدول التي اتخذت حالات وقائية مبكرا، دول أخرى أخذت 70 و 90 يوم، الحمد لله الأرقام تحت السيطرة، ويجب منع التجمعات ويبقى فيه نوع من الحرص وربنا يعديها على خير".