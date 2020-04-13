ياسين منصور: لم نتجه لتقليل العمالة رغم تحديات كورونا

قال ياسين منصور رجل الأعمال، إن شركاته لم تتجه لتقليل العمالة لديها بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث إنه تحدث مع الإدارة العليا لشركاته وشاركهم في الأمر وطالبهم بعدم الاستغناء عن العمالة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "منصور": "اتكلمت مع الإدارة وقولت أنا كشركة لازم استحمل على قد ما أقدر، بس لو فيه فترة جات مش هقدر استحمل برضوا مش هنستغنى عن الناس اللي بيصرفوا اليوم بيومه، هنضحي وأنا أول واحد هيضحي وانتوا لازم تضحوا معانا، دي كانت رسالتي للإدارة العليا للشركات التي املكها".

وتابع: "مصروف الناس قل في الفترة الأخيرة، مفيش دروس خصوصية ومفيش عشاء مفيش غداء خارج المنزل، فالأنفاق معدش زي الأول، الناس ابدت استعداد كبير جدا إننا نقلل المرتبات بتاعتها لحين زوال الغمة".