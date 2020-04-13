إصابة 3 أشخاص أثناء مشاركتهم في إخماد حريق بحوشين للماشية بسوهاج

أصيب 3 أشخاص أثناء مشاركتهم في إخماد حريق اندلع بحوشين للماشية بقرية البربا دائرة مركز جرجا بسوهاج، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتبين من الفحص ان سبب الحريق ماس كهربائي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة جرجا بنشوب حريق بحوش بناحية البربا دائرة المركز، أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك "محمود.ع.م" 64 عاما عامل وامتد لحوش مجاور ملك "علي.ا.ع" 22 عاما طالب ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة كل من "نجلاء.ف.م" 35 عاما ربة منزل اشتباه كسر بالذراع الأيسر، "أحمد.م.أ" 25 عاما حداد باختناق، "محمود.م.ع" 20 عاما سباك بجرح قطعي بفروة الرأس ويقيمون بذات الناحية أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق وتم نقلهم لمستشفى جرجا العام وتقديم العلاج اللازم وصرح للثاني والثالث بالخروج وتحويل الأولى لمستشفى سوهاج الجامعي.

بسؤال المذكورين رجحوا أن يكون سبب الحريق تطاير الشرر من فرن بلدي، وأضافوا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.