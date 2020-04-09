حريق يلتهم مصنع إسفنج في سوهاج والخسائر المبدئية 15 مليون جنيه

اندلع حريق في مصنع إسفنج بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر شرق محافظة سوهاج، وأتت النيران علي محتويات المصنع بالكامل، وقدّر مسئولون الخسائر المبدئية للحريق بـ15مليون جنيه.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر باندلاع حريق بمصنع إسفنج بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي.

والتهمت النيران إنتاج المصنع والمعدات، وأفاد مصدر بحي الكوثر، أن الخسائر المبدئية للحريق تبلغ حوالي 15 مليون جنيه.

وحُرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة.