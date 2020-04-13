سعر الدولار اليوم الاثنين 13-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق تعاملات صباح اليوم، الاثنين 13 أبريل الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار بنك عودة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.