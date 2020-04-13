الصحة: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خففا الضغط على الخط الساخن 105

كشف المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن التطبيقات الجديدة التي أطلقتها وزارة الصحة، تهدف لخفيف الضغط على استفسارات المواطنين بسبب فيروس كورونا، على الخط الساخن 105، الذي يتلقى يوميا ما يفوق الـ40 ألف مكالمة من جانب المواطنين، مما دفع وزارة الصحة لزيادة عدد العاملين على هذا الخط أكثر من مرة حتى وصل العدد إلى 290 موظفا، لمتابعة كل الاتصالات.

وأضاف صلاح، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ان التطبيقات التكنولوجيا، مثل "شات الواتساب" يعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي، في الرد على كل أسئلة واستفسارات المواطنين، وذلك بناء على قعدة البيانات الكبيرة التي تم وضعها في خلفية البيانات الخاصة بهذا التطبيق، وهناك أيضا تطبيق "صحة مصر" الذي استخدمنا فيه قاعدة البيانات الصحية لأكثر من 65 مليون مصري، تم الحصول على بياناتهم الصحية أثناء حملة "100 مليون صحة"، والذي من خلالها نعلم الوضع الصحي لمن يدخل على قاعدة البيانات بالرقم القومي ورقم التليفون، وبحيث يكون لدينا المعلومات الصحية للشخص، سواء كان يعاني من أمراض مزمنة مثل السكر أو الضغط، وأيضا اُسلوب التعامل في حالة شكوكه بأنه مصاب بكورونا.

وتابع مستشار وزارة الصحة، أن التطبيق يضم عدة أقسام، أهمها قسم المقالات، والذي يضم موضوعات توعوية وفيديوهات تشرح بشكل بسيط أساليب التوعية والوقاية من فيروس كورونا، وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه، وكيفية التعامل مع المخالطين، وكيف يتم العزل المنزلي والابتعاد عن أفراد الأسرة خلال فترة الـ14 يوما، والاحتياطات التي يتم اتخذها لحماية السيدات الحوامل، كما أن التطبيق سيمد الناس بالبيانات الرسمية التي تطلقها الوزارة يوميا بخصوص فيروس كورونا، فضلا عن الأسئلة الشائعة التي يتم إطلاقها بين الناس وفي السوشيال ميديا، ويتم تحديث تلك الأسئلة بشكل يومي، من خلال رصد أبرز الأسئلة التي يتم تداولها بين الناس والرد بطرق مختلفة على الشائعات المتداولة.

وأشار أيسم، إلى أن هذا التطبيق سيخفف الضغط بنسبة 75% على الخط الساخن 105، وإذا كانت إجابات الشخص كلها تشير إلى وجود اشتباه واضح بالإصابة، يقوم أحد الأطباء بالتواصل معه هاتفيا، وبعد ذلك يتم إرسال أحد سيارات الإسعاف لنقله إلى أحد مستشفيات الحميات لعمل مسح له، وإذا كانت النتيجة إيجابية يتم تحويله لأحد مستشفيات العزل.