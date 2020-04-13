إزالة 109 حالات تعد على الأراضي الزراعية خلال فترة الحظر بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، تنفيذ 109 حالات تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 3 أفدنة و20 قيراط و15 سهما، خلال فترة الحظر بدايةً من يوم 25 مارس الماضي وحتى أمس 12 أبريل الجاري .

وأكد في بيان له، أنه سبق ونفذت المحافظة إزالة 99 حالة تعد بمساحة 3 أفدنة و12 قيراطا و3 أسهم، وتم بالأمس تنفيذ 10 حالات مساحة 8 قراريط و12 سهما.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية والمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة .

كما أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار العدوى.