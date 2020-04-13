ضبط عاطل بحوزته كيلو جرام حشيش بالقناطر الخيرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل بناء على قرار صادر من النيابة العامة بحوزته كيلو جرام حشيش وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط "محمد.ا.س" 35 عاما عاطل وذلك بناء على إذن صادر من النيابة العامة وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش شوت جن، 5 طلقات من ذات العيار، 5 فرش لمخدر الحشيش تزن حوالى 1.050 كيلو جرام، مبلغ مالي 3500 جنيه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول شبرا الخيمة بناء على إذن من النيابة العامة من ضبط "وليد.خ.م.ن" 27 عاما عاطل، "محمد.ر.ا" 30 عاما عاطل حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بحوزتهما "سلاح ناري بندقية خرطوش، 4 طلقة من ذات العيار، كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 85 جرام، مبلغ مالي 530 جنيه هاتف محمول" وتولت النيابة التحقيق .