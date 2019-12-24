ضبطت أجهزة مكافحة المخدرات 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية و8.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش والإستروكس قبل ترويجها على المدمنين وتجار التجزئة بالقليوبية في رأس السنة، وحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد حازم سعد، رئيس مباحث مكافحة المخدرات، بضبط "شريف م "عاطل مقيم بقرية سرياقوس مركز الخانكة وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية بخزينتها 15 طلقات من ذات العيار و60 فرش من مخدر الحشيش تزن حوالي 7.5 كيلو جرام ومبلغ مالي 2200 جنيه، وهاتفي محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وفي شبرا الخيمة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم ثان بقيادة المقدم محمد الشاذلي، رئيس المباحث، من ضبط "أحمد ح ب" عاطل وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالي 500 جرام ومبلغ مالي 70 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وكما جرى ضبط "مصطفى ا س" عاطل وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالي 500 جرام ومبلغ مالي 60 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.