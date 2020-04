الدادة دودي وصاحبة السعادة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم بعنوان "خليك في البيت"، ومنعا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية فضلا عن المسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "اللعبة القذرة" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "اللعيبة" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "الدادة دودي" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "ابن القنصل" الساعة 8 مساءً، وفيلم "مقلب حرامية" الساعة 10 مساءً، والفيلم الكوميدي "طباخ الريس" الساعة 12 صباحًا.

قناة سيما

عرض فيلم "صاحب صاحبه" الساعة 12:30 ظهرًا، وفيلم "آنسات وسيدات" الساعة 4 مساءً، وفيلم "عمر 2000" الساعة 7:30 مساءً، و"إنذار بالطاعة" الساعة 11 مساءً.

قناة MBC2

عرض فيلم Star Wars: The Last Jedi الساعة 12 ظهرًا، وفيلم The Expendables الساعة 3 عصرًا، وMission: Impossible بجزئيه الساعة 5:30 و7 مساءً، وEagle Eye الساعة 10 مساءً، وCriminal الساعة 12 صباحًا.

المسلسلات التليفزيونية

MBC مصر2

عرض مسلسل "ريّح المدام" الساعة 1 ظهرا، و"حالة عشق" الساعة 5 مساءً، ومسلسل "الصيّاد" الساعة 8 مساء، ومسلسل "هذا المساء" الساعة 8:45 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9:45 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "ذات" الساعة 3 عصرًا، ومسلسل "حكايات بنات 4" الساعة 4 عصرًا، ومسلسل "شيخ العرب همام" الساعة 9 مساءً".

CBC دراما

عرض مسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "رسايل" الساعة 7 مساءً، و"الشارع اللي ورانا" الساعة 8 مساءً، و"حارة اليهود" الساعة 9 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 10 مساءً، و"ممالك النار" الساعة 11 مساءً، و"طلقة حظ" الساعة 12 صباحًا.

DMC دراما

عرض مسلسل "إلا أنا" الساعة 3 عصرًا، والمسلسل الكوميدي "الكبير أوي3" الساعة 5 مساءً، ومسلسل "ريا وسكينة" الساعة 5:30 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" 6:30 مساءً، و"عائلة الحج متولي" الساعة 8 مساءً، و"بدل الحدوتة تلاتة" الساعة 10 مساءً.

البرامج الترفيهية

قناة DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس الساعة 11 مساءً.