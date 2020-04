ملاكي إسكندرية وGone Girl.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، ودعوات المواطنين من جميع البلدان للبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام التي تتسبب في الإصابة بالفيروس، ترصد "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات؛ خريطة الأفلام العربية والأجنبية فضلًا عن المسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة، اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "عشم" الساعة 5:30، وفيلم "عنتر ابن ابن شداد" الساعة 8 مساء، وفيلم "ملاكي اسكندرية" الساعة 10 مساء، وفيلم "علي معزة وإبراهيم" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "نبتدي منين الحكاية" الساعة 4 مساء، وفيلم "الشك يا حبيبي" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "إسماعيلية رايح جاي" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Flightplan الساعة 4 مساء، وفيلم Martha Marcy May Marlene الساعة 6 مساء، وفيلم Disturbia الساعة 8 مساء، وفيلم Gone Girl الساعة 10 مساء.

قناة fox action movies

عرض فيلم Fay Grim الساعة 3:30 مساء، وفيلم Transformers : Dark of the Moon الساعة 5:30 مساء، وفيلم Border Run الساعة 8 مساء، وفيلم In the Line of Fire الساعة 9:30 مساء، وفيلم Mercury Plains الساعة 11:45 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "ريا وسكينة" الساعة 5:30 مساء، ومسلسل "أبو العروسة" الساعة 6:30 مساء، ومسلسل "عائلة الحاج متولي" الساعة 8 مساء، ومسلسل "الكبير أوي" الساعة 9 مساء، ومسلسل "الواد سيد الشحات" الساعة 9:30 مساء.

قناة ON دراما

عرض مسلسل "حكايات بنات" الساعة 4 مساء، ومسلسل "يا رجالة العالم اتحدوا" الساعة 6 مساء، ومسلسل "بوابة الحلواني" الساعة 7 مساء، ومسلسل "ذات" الساعة 8 مساء، ومسلسل "شيخ العرب همام" الساعة 9 مساء.

قناة النهار دراما

عرض مسلسل "علي يا ويكا" الساعة 5 مساء، ومسلسل "وادي الملوك" الساعة 6 مساء، ومسلسل "حب لا يموت" الساعة 7 مساء، ومسلسل "دكتور أمراض نسا" الساعة 8 مساء، ومسلسل "السبع بنات" الساعة 11 مساء.

البرامج الترفيهية

قناة DMC

عرض برنامج "شيري ستوديو" مع الفنانة شيرين عبدالوهاب الساعة 11 مساء.

قناة CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرا، وبرنامج "معكم منى الشاذلي" مع الإعلامية منى الشاذلي الساعة 9 مساء.