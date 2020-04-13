نائب محافظ القاهرة تعلن الانتهاء من إجراءات تشغل مجزر 15 مايو

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من إجراءات تشغيل المجزر الآلي في مدينة 15 مايو بتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهره، ضمن جهود نائبة المحافظ للاهتمام بتشغيل المشروعات المتعثرة بالمنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أنه ينتظر صدور قرار التشغيل من وزير الزراعة.

وقالت عبدالمنعم إن تشغيل المجزر تعطل منذ عام 2003، وكانت تكلفته وقتها 120 مليونا في حين أن إجمالي تكلفة المجزر في الوقت الحالي تقدر بنحو 400 مليون، مشيرة إلى أنه كانت هناك بعض المعوقات التي تسببت في تعطيل وتعثر تشغيل المجزر، من ضمنها بعض الملاحظات الفنية التي أقرتها لجنة الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري بوزارة الزراعة، وبعض المعوقات الأخرى لجهات مختلفة.

وأشارت نائبة المحافظ، خلال جولتها بالمجزر، إلى أنه بتكثيف الجهود وتوجيه إدارة التفتيش الفني والإدارات المعنية بالمتابعة مع الجهات الأخرى لمعرفة كل ما يعرقل تشغيل المشروع، والسعي بكل جد واهتمام لحلها وتذليل كل العقبات.

وأوضجت أن المجزر نصف آلي مقام على 7 أفدنة وأن مساحة المبنى الإداري 400م2، وساحة عنبر العجول وعنبر الضاني بالإضافة إلى مظلة انتظار الضاني للذبح، ومظلة انتظار العجول للذبح يعادل 5 آلاف متر مربع.