"القوى العاملة" توضح الأوراق المطلوبة لاستلام منحة الـ500 جنيه

قال هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن وزارة الاتصالات أطلقت خطا ساخنا برقم 142 لتوفير آلية لاستعلام المواطنين المتقدمين للحصول على منحة الـ500 جنيه التي أقرها رئيس الجمهورية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف سعدالدين، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أنه مع استلام العامل للمنحة، سيمنح كارتا ATM بشكل مجاني، للصرف من خلاله المرحلتين الثانية والثالثة، موضحا أن أن حق العاملين تضمنه الدولة، ويجب مراعاة عدم التزاحم أمام مكاتب البريد وأماكن الصرف.

وأكد أنه لن يسمح بدخول العامل دون اصطحابه لهاتفه الذي أرسلت الرسالة له وبطاقته وصورة منها: "لازم تاخدهم معاك وأنت رايح النهارده علشان تصرف".