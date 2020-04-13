فض 6 أسواق عشوائية وغلق 6 محال تجارية مخالفة ببني سويف

فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة المحاسب محمد بكري إبراهيم، اليوم، 6 أسواق شعبية عشوائية، بمنطقة الترعة الصغيرة، وبني زايد بمدينة ناصر، والشناوية، وبني عدي، والرياض، والزيتون، ضمن إجراءات الحد من التجمعات، في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد.

كما أغلقت الوحدة المحلية 6 محلات تجارية مخالفة لقرار مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة، وسط تأمين من قوات الشرطة. وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، إن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة، والحد من التجمعات، والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومنع الغش والاحتكار، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا.