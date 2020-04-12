توفير وحدة معالجة مياه متنقلة للغسيل الكلوي بـ"عزل ناصر" في بني سويف

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على دور المشاركة المجتمعية في الدفع بكل جهود الدولة لمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك على هامش استعراضه للتقرير اليومي للموقف الصحي الذي يقدمه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، حيث تضمن تبرع أحد المواطنين بوحدة معالجة مياه متنقلة لماكينات الغسيل الكلوي بغرفة العزل بمستشفى ناصر العام، وذلك لخدمة مرضى الغسيل الكلوى، ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الصحة بهدف التيسير على المرضى، وتقديم الخدمة الطبية بشكل آمن، مع مراعاة التأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.