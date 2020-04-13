زحام أمام البنك الزراعي بكفر الشيخ خلال صرف منحة العمالة غير المنتظمة

شهد مقر بنك الائتمان الزراعي الرئيسي بمدينة كفر الشيخ، زحام شديد من المواطنين الراغبين فى صرف منحة العمالة غير المنتظمة التى اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولم يلتزم المواطنون بإجراءات الدولة ووزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فيما تطوع أحد الأفراد لتنظيم صفوف الأهالي.

وفتحت مكاتب البريد بعين شمس أبوابها صباح اليوم الاثنين أمام المواطنين من العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة المقررة من الدولة والتى تقدر بـ500 جنيه.

وفتحت مكاتب البريد والبنوك الزراعية، أبوابها منذ الصباح الباكر، أمام المواطنين الذين توافدوا بكثافة على المقرات لصرف المنحة، وسمح أفراد الأمن الإداري بدخول عدد محدود فى محاولة لتنظيم عملية الدخول ومنع التكدس، كما حرص مواطنون على الانتظار أمام المكاتب والبنوك انتظاراً لدورهم.

يذكر أنه من المقرر استمرار مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي وبعض المدارس في صرف منحة العمالة غير المنتظمة من اليوم وحتى الخميس القادم.