محافظ الشرقية: مكاتب البريد جاهزة لصرف منحة الـ500 جنيه

قال الدكتور محمد غراب محافظ الشرقية، إنّ المحافظة اتخذت الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين، أثناء صرف منحة الـ500 جنيه، الذي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف غراب، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ المحافظة تضم 34 ألف مستفيد من إجمالي مليون و500 ألف الذي أعلنت عنهم وزارة القوى العاملة، بأحقيتهما في المنحة، مشيرا إلى أنّ المحافظة نسقت مع مكاتب البريد، وجرى توفير أماكن لانتظار المواطنين، وتوفير كمامات للمستفدين من المنحة أثناء مرحلة الانتظار، ووضع علامات إرشادية على الأرض لتأكيد التباعد الاجتماعي بالمسافة المطلوبة بين كل فرد وآخر.

وتابع محافظ الشرقية، أنّ اليوم سئم الصرف لأعمار فوق سن 51، وهم نحو 6 آلاف مستفيد، والثلاثاء والاربعاء من سن 25 - 50، وهم نحو 27 ألف مستفيد، والآخر الأقل من 25 وهم نحو 1300 فرد، وجرى تخصيص فروع البنك الزراعي بالمحافظة لصرف الفئة العمرية من 25 لـ35 عاما بشكل متواز مع مكاتب البريد، أما الذين تخلفوا عن الصرف في الأوقات المخصصة لهم، فجرى تحديد أيام 26 و27 و28 لعمليات الصرف لهم، مشيرا إلى أنّ المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والعمالة المؤمن عليهم لن يحصلوا على المنحة.