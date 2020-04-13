توافد المواطنين المستحقين لمنحة العمالة بمنافذ الصرف بالبحر الأحمر

بدأ المواطنين المستحقين لمنحة العمالة الغير منتظمة التوافد على منافذ الصرف وعددها 16 منفذا بمدن البحر الأحمر منذ الثامنة من صباح اليوم الاثنين، وذلك تحت رقابة المسؤولين بالقوى العاملة والبريد ومكاتب العمل وتواجد أمني بتوجيهات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وتفقد سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر صباح اليوم الاثنين، منافذ الصرف بمدينة الغردقة والتي شهدت تنظيم في الدخول مؤكدا على انتظام الصرف بجميع منافذ المحافظة في سلاسة ويسر نتيجة تقسيم المستحقين على شرائح تصرف من اليوم و تباعاً وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف.

وأوضح عبد الراضي في تصريح خاص لـ"الوطن" على تواجد منسق من القوى العاملة وكذلك مندوب من البريد بكل منفذ لمتابعة عملية الصرف والوقوف على أي مشاكل تعوق الصرف والعمل على حلها موضحا أن الصرف للمستحقين بناء على رسالة نصية يستقبلها المواطن من رقم 2030.

ونفذت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا حملة موسعة لتطهير المقرات من الداخل والخارج والشوارع المحيطة بها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كرونا المستجد، مؤكدةً أن عملية الرش سوف تستمر قبل وبعد تواجد المترددين مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض.

لافتةً إلى أنه تم إقامة خيام وتوفير كراسي أمام المكاتب والمدرسة لصرف المنحة وتزويد كل منها بمندوب لتيسير إجراءات صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة موجهةً بضرورة المتابعة الميدانية أمام مكاتب البريد لإجراء تنظيم دخول المواطنين والتصدي لأي مشكلة وحلها فورًا.

وتابع اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم، ووجه بتذليل أي معوقات تعوق العمل مشدداً على مسؤول مكتب البريد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تكدس وتزاحم المواطنين .

ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لصرف الإعانة للعمالة الغير منتظمة وحفاظا على الأرواح ومنع تكدس وازدحام المواطنين وضمانا لحصول المستحقين على الإعانة .