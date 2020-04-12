البحر الأحمر تستعد لصرف منحة الـ500 جنيه بخطة مواجهة كورونا

تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، منافذ صرف العمالة غير المنتظمة بمدينة الغردقة، يرافقها مدير عام القوى العاملة، ومدير منطقة بريد البحر الأحمر، ومدير إدارة الغردقة التعليمية، وذلك للوقوف على الاستعدادات اللازمة لبدء الصرف غدًا.

ومن جانبه، قال سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة، ورئيس لجنة العمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر، لـ"الوطن"، إنه منعًا للتكدس والزحام سيتم تقسيم المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة على شرائح تصرف تباعًا، بحيث يتم توزيع المستحقين على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف.

وأوضح أن رسالة نصية ستصل لكل مستحق من رقم 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد، موضحًا أنه سيتم تخصيص يوم عقب انتهاء المدة من أجل صرف مستحقات لمن يتخلف عن الصرف فى اليوم المخصص له.

وأعلنت محافظة البحرالأحمر تجهيز 16 منفذ صرف بمدن المحافظة لـ6342 من العمالة غير المنتظمة، وذلك في ضوء القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ مديرية الأمن بتوفير الحراسة والتأمين، علي أن تتولى الإدارة العامة للبريد توفير الموظفين وأجهزة الحاسب والطابعات، وأجهزة الشبكة اللازمة لعملية الصرف بمختلف مدن المحافظة.