استشارات هاتفية مجانية من أطباء جامعة المنيا للمواطنين حول كورونا

دشن اليوم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس هذا القطاع، مبادرة "استشر طبيبك" لأطباء جامعة المنيا لتقديم الاستشارات الطبية المجانية من خلال الهاتف، أو التواصل عن طريق تطبيق الواتس آب لمواطني محافظة المنيا للرد والاستفسار عن فيروس كورونا المُسْتَجد ومخاطره وأعراضه.

وقال "عبد النبي" إن مجموعة من الكفاءات الطبية المتخصصة بجامعة المنيا تطوعوا لتقديم الدعم الطبي والاستشارات الطبية اللازمة للمواطنين، للتوعية بفيروس كورونا على مدار الأربع والعشرين ساعة، وذلك من خلال المكالمات الهاتفية، وتوظيف التقنيات الحديثة للتواصل في المجالات الوقائية والتشخيصية والعلاجية للمرض، ووسائل التعامل الصحيحة في حالة الإصابة، الأمر الذي يقوم بتخفيف الضغط والتكدس بالمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات، وتجنب الاختلاط المباشر.

من جانبه، أوضح "جلال" أن الاستفسارات يُقدمها أطباء ذو كفاءة عالية للرد على تساؤلات المواطنين المتصلين؛ وذلك لتعزيز الوعي الصحي لديهم، وتوجيههم لإتخاذ الإجراءات الوقائية حول فيروس كورونا.

من ناحيته، قال الدكتور مجدي مصطفى، وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن أكثر من 12 طبيب متخصص في الباطنة العامة والصدر والعناية المركزة تطوعوا ودشنوا المبادرة في مرحلتها الأولى، وسيتم زيادة الأعداد ومضاعفتها في حالة تحقيق تفاعلًا وانتشارًا كبيرًا من قبل المواطنين، والوصول للفائدة المرجوة من ذلك.