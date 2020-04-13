خليك في البيت.. الموسيقار العالمي ياني يحيي حفلا أون لاين غدا

بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم، صنفته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا، ودعت حكومات البلدان العربية والأجنبية، إلى البقاء بالمنزل للحد من انتشار الفيروس، من خلال التجمعات والزحام.

وتسبب انتشار الوباء، إلى تعليق الأنشطة الفنية والثقافية والعروض المسرحية، حفاظًا على سلامة المواطنين، ودعت وسائل الإعلام المصرية، إلى حملة بعنوان "خليك في البيت"، لتتجه بعض فرق الغناء ودور العرض الفنية العربية والعالمية إلى إطلاق فعاليتها من خلال المنصات الرقمية سواء عن طريق البث المباشر عبر يوتيوب أو انستجرام أو فيس بوك.

وفي هذا الإطار؛ أعلن الموسيقار العالمي ياني، إحياء حفل موسيقي في بث مباشر عبر الإنترنت لجمهوره؛ وذلك عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يقام الحفل غدًا الثلاثاء 14 أبريل الحالي، الساعة 12 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويذاع الحفل عبر صفحة الموسيقار على "فيسبوك" وقناته الرسمية على اليوتيوب.

يذكر أنّ الموسيقار اليوناني، قدم حفلين في مصر، الأول؛ في أكتوبر عام 2015 داخل الأهرامات بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والحفل الثاني في يوليو 2019 بالساحل الشمالي، كما تعددت جولاته بالمدن العربية منها السعودية والمغرب والإمارات.