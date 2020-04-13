برامج وفيديوهات نجوم هوليود من البيت بسبب كورونا: كونوا لطفاء مع أنفكسم

تغير كل شيء بسبب فيروس كورونا، وبدلا من انتظار نجوم هوليود لعرض أحدث أفلامهم، أو وجودهم داخل "لوكيشن" التصوير، بات معظمهم داخل البيوت.

وظهر النجم توم هانكس من داخل منزله في إطار حلقة من برنامج Saturday Night Live، بعدما تماثل للشفاء وزوجته ريتا ويلسون من فيروس كورونا، موجها رسالة لجمهوره: "اعتنوا بأنفسكم".

ومنذ فترة ظهر النجم روبرت دي نيرو من منزله في فيديو مدته 25 ثانية قال فيه: "نحن جميعاً في حاجة إلى البقاء فى منازلنا، علينا أن نوقف انتشار هذا الفيروس، يجب أن نتكاتف معاً، ليس فقط لحماية أنفسنا، ولكن لحماية الآخرين، وكبار السن الذين تحبونهم، أرجوكم".

ومن خلال إنستجرام نشرت إيما واتسون: "أنا سأبقى في منزلي من أجل جدتي، والدتي، وأعز أصدقائي، توجد طرق مختلفة لتظهر حبك للمجتمع في هذه الأوقات الصعبة، يمكنكم الاتصال بأقاربكم الذين تعرفوهم، وتعطوا لأبنائهم بعض الدروس، أو تقرأون لهم الحكايات، وإذا كان باستطاعتم".

وتابعت: "اذهبوا للمواقع الإلكترونية الخاصة بأعمال الخير، وتبرعوا لبنك الطعام، وإذا كنتم قادرين على إرسال المدفوعات إلى من يعتمدون على الرزق اليومي، أفعلوا ذلك، وحاولوا أن تكونوا لطفاء مع أنفسكم، عادي أن نرتبك أو نخاف بعض الشيء، وأن نأخذ قسطا من الراحة، وأن نطلب المساعدة".

وفي المنزل تجلس الممثلة زوي دوتش، ونشرت عبر إنستجرام: "أنا أجلس في منزلي من أجل جدتي، أرجوكم أجلسوا في بيوتكم من أجل المعرضون للخطر، من أجل الأطباء والممرضين".

وكتبت داكوتا فانينج: "أنا أبقى في منزلي من أجل أمي، وأصدقائي ومن أجل الجميع، قم بدورك وأبقى في المنزل لنحمى الضعفاء، أحفظوا الحياة وادعموا المؤسسات".

وتبقى ميشيل فايفر في المنزل، ودونت قائلة: "من أجل أختي، هي صغيرة السن ولائقة بدنيا، لكن الرئة معرضة للخطر، وكل الشكر والامتنان للأطباء والممرضين، عمال التوصيل، البقالين وغيرهم شكرا من القلب لكم لكل شخص يعمل في الظروف الحالية من أجلنا".

ومن المنزل كتبت جوليا روبرتس: "من أجل عائلتي، لأصحاب الأعمال الصغيرة، للصحة العامة، ولأجل حياة المحاربون في كل العالم، لجاري الجميل الذي يبلغ من العمر 95 عاما، أنا سأبقى في المنزل لأكون جزءا من الحل، أبقوا جميعا بمنازلكم، وهو أفضل شيء نفعله الآن".

وكتب كيفين باكون: "من المهم الآن أن نبقى في المنزل، ونحافظ على بعدنا عن الآخرين إذا كنت قادرًا أفعل ذلك، فهى أحد الطرق التي يمكننا من خلالها المساعدة في منع انتشار الفيروس، وإنقاذ الأرواح. كل من استطاع البقاء في المنزل، لنجعل العالم أكثر أمانا".

وقالت إيلي فانينج: "من الممكن أن يكون العاملين في الخدمة الصحية معرضين للخطر وأيضا الأشخاص الأكثر ضعفًا، الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، الذين يعانون من حالات صحية، وأشكر جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية الشجعان، والعاملين في بقالة، موظفي الوجبات الجاهزة، ووكل من يخاطر بسلامته لحماية مجتمعنا، أنتم أبطالنا".