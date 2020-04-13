"الصحة العالمية": يجب اتخاذ إجراءات صارمة بمصر لمواجهة انتشار كورونا

قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه يجب على الدولة المصرية اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف جبور، خلال مؤتمره الصحفي مع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر: "إذا استمر الوضع مثل انتشار الأسواق الشعبية، فسنرى إجراءات صارمة أكثر، لأنه لا يجب أن يفلت المرض، ويصبح لدينا انتشار مجتمعي واسع".

وتابع: "كل دولة لها خصوصياتها وتوازناتها والرئيس ذكر ذلك، وأكد أن كل فرد مسؤولية مثلما على الدولة مسؤولياتها.. منهجية الدولة في مصر زيادة عدد الاختبارات لكشف الإصابات، وإذا حدث وزادت الإصابات يجب ألا نقلق، لأن كل شخص إيجابي حوله عدة مخالطين ومجمتع، ونتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية، حتى نقلل الإصابات".