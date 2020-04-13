ضبط 2100 لتر منظفات ومطهرات مجهولة المصدر في حملة بمطروح

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم، الاثنين حملة على الأسواق، تمكنت خلالها من ضبط 2100 لتر منظفات ومطهرات مجهولة المصدر.

وقال المهندس السيد أبواليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح، إن الحملات تموينية فى مدينتى مرسى مطروح والحمام أسفرت عن ضبط 30 مخالفة متنوعة.

وأضاف أن جميع الإدارات التموينية تحكم الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وتراجع ما يتم تقديمه للمواطنين، وكذلك تطهير الأسواق من السلع منتهية الصلاحية والسلع الرديئة، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين بمطروح.

وأوضح أن الحملات ضبطت المدعو "مصطفى س. س. و"، وبحوزته 2100 لتر من المنظفات ومطهرات مجهولة المصدر، إضافة إلى ضبط مخالفات مختلفة، منها عرض وبيع لحوم غير مغطاة، وبيع سجائر بأعلى من السعر المقرر ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع فى بعض المحال التجارية، ومخالفات أخرى تتعلق ببعض المخابز البلدية العاملة، مثل إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالمخبز.

وأشار إلى أن مديرية التموين تحفظت على المضبوطات من المطهرات والمنظفات الصناعية مجهولة المصدر، وحررت المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة للنظر والتصرف.