للمرة الأولى.. الإعلان عن الفائز بجائزة البوكر العربية "أون لاين" غدا

أعلنت مؤسسة جائزة "بوكر" في لندن، أنه سيجرى الإعلان عن الرواية الفائزة بالدورة الـ13 من الجائزة العالمية للرواية العربية 2020 "البوكر" غدا الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2020 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت جرينيتش، الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الإمارات، ولأول مرة سيجري الإعلان عن الفائز إلكترونيا من خلال بث فيديو على موقع الجائزة، وسيتضمن الفيديو تصريحات من فريق الجائزة ورئيس لجنة التحكيم، محسن الموسوي، والكاتب الفائز أو الكاتبة الفائزة.

ووصل إلى القائمة القصيرة للجائزة 6 روايات هي: "فردقان" يوسف زيدان من مصر، "التانكي" عالية ممدوح من العراق، "حطب سرايفو" سعيد خطيبي من الجزائر، "ملك الهند" جبور الدويهى من لبنان، "الحي الروسي" خليل الرز، "الديوان الإسبارطي" عبدالوهاب عيساوي من الجزائر.

وكانت الجائزة العالمية للرواية العربية، وتقوم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بدعمها مالياً، قد أعلنت في مارس الماضي عن إلغاء حفل الإعلان عن الرواية الفائزة بالدورة الحالية، وقد جاء هذا القرار الاحترازي ضمن إطار الظروف الدولية والإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة. على يجري الإعلان عن إجراءات المرحلة القادمة لهذه الدورة على موقع الجائزة في وقت لاحق بالتنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي.

قيمة الجائزة:

ومن المقرر أن يحصل كلّ من الكتّاب الستّة الذين وصلت رواياتهم إلى القائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار أمريكي. أمّا الفائز فيحصل على خمسين ألف دولار أمريكي إضافية.