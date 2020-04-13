إزالة تعديات على 843 فدان أملاك دولة بالوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ حملات إزالة لمساحة بلغت 843 فدانا من أراضي الدولة بمركزي الداخلة والفرافرة، بواقع 32 قرارًا لإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأضاف المحافظ، أن الإزالة التي جرى تنفيذها بعد استنفاذ كافة الإجراءات والمدد المقررة كمهلة للتقنين، وجرى تنفيذها بقرى أسمنت والقلمون والموشية بالداخلة بواقع 282 فدان أملاك دولة وفى قرى الكفاح والنهضة واللواء صبيح بواقع 753 فدانًا، وجرى إعادة الشيء لأصله واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية نحو إزالة تلك التعديات.