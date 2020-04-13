جامعة القناة: مزارعنا تقوم بدور إنتاجي لسد احتياجات العاملين

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى من خلال ما تمتلكه من إمكانيات وبنية أساسية جيدة، للمشاركة في خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال الكليات والوحدات المنتجة للمواد الغذائية مثل كليتي الطب البيطري والزراعة.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية بمزرعة كلية الطب البيطري، حيث أشارت إلى أن الجامعة تسعى لطرح منتجاتها عالية الجودة بأسعار تنافسية للمواطنين، مثل اللحوم والألبان والمنتجات الداجنة، وأن خطة الجامعة لتوفير الأمن الغذائي تأتي لمواجهة عمليات الاستغلال التي ينتهجها بعض التجار.

وعلي جانب آخر قامت الدكتورة ماجدة هجرس بتفقد مزرعة كلية الزراعة وذلك لمتابعة إنتاج المحاصيل المختلفة، حيث استقبلها الدكتور ناصرمندور عميد كلية الزراعة والدكتورة ايمان مغازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث يتم حاليا زراعة مختلف الخضروات

وشددت الدكتورة ماجدة هجرس أهمية الدور الإنتاجي للمزرعة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال سد احتياجات العاملين بالجامعة، والتوجه إلي مجتمع القناة وذلك من خلال منافذ بيع الجامعة.