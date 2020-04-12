جامعة قناة السويس: 500 جنيه منحة للعاملين.. ومسابقة أون لاين للطلاب

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، صرف منحة 500 جنيه للعاملين بالجامعة، ويبدأ الصرف في موعد أقصاه 21 إبريل الجاري، وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح سمير النجار أمين عام الجامعة، أنه سيتم في نفس الوقت صرف فرق مكافآت الامتحانات.

ومن ناحية أخرى، أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، حرص إدارة الجامعة على اندماج الطلاب مع منظومة التعليم عن بعد.

وأعلن الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن تنظيم مجموعة من المسابقات أون لاين للطلاب، بإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب، موضحا أن المسابقة تشمل عرض تقديمي عن طرق انتشار فيروس كورونا وكيفية تجنب الإصابة، كما يتم تنظيم مسابقة أحسن تصميم بوستر عن أهم التعليمات الوقائية.

وأضاف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، أن المسابقات تشمل أحسن فكرة لتصنيع أو تطوير كاشف سريع عن الحرارة، بالإضافة إلى مسابقة لأفضل فكرة تركيبة مطهرات تستخدم في التعقيم من الفيروس.