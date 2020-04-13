بوتين محذرا من التراخي: فيروس "كورونا" لم يصل بعد إلى ذروته

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عدم التراخي في مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن الوباء لم يصل بعد إلى ذروته في العاصمة موسكو.

وقال بوتين، اليوم، خلال اجتماع عبر الفيديو لمتابعة الوضع بشأن كورونا في بلاده: "في روسيا الكثير من المشاكل ولا يجوز التراخي، حيث أن ذروة الوباء لم يتم تخطيها بعد في موسكو"، مشيرا إلى أن هناك أقاليم يتأخر بها انتشار كورونا من 3 إلى 4 أسابيع عن العاصمة موسكو.

وأضاف الرئيس الروسي: " أن هذا يعني أن لدي مثل هذه الأقاليم جميعا احتياط من الوقت، ولكن هذا الاحتياط يمكن أن يتبدد بسرعة ولا يمكن إنفاقه دون تفكير".

الرئيس الروسي: ضرورة استخدام إمكانيات وزارة الدفاع في مواجهة كورونا

وأشار بوتين، إلى ضرورة استخدام إمكانيات وزارة الدفاع الروسية في مواجهة فيروس كورونا في حال دعت الحاجة لذلك، وتابع الرئيس الروسي قائلا "العسكريون لدينا يعملون بشكل فعال خارج البلاد لمساعدة زملائنا في الخارج على مكافحة هذه العدوى ، وتراكمت لديهم خبرة كبيرة بالعمل في ظروف صعبة للغاية".

وأضاف بوتين: "يجب استخدام هذه الخبرات وجميع الإمكانيات، بما في ذلك إمكانيات وزارة الدفاع"، مشيرا إلى أن الموارد الرئيسية لوزارة الدفاع لا تزال في الإحتياط بعد، وسناخذ هذا في عين الاعتبار.