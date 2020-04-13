البحوث الإسلامية تدعم مبادرة المفتي للتبرع بأموال العمرة لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور محمد أبو هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية، دعم مبادرة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لحث المعتمرين الذين كانوا ينوون أداء فريضة العمرة وحالت الظروف دون أن يؤدوها، للتبرع بتكلفتها ونفقاتها لمتضرري فيروس كورونا.

وأكد أبو هاشم، لـ"الوطن"، أن ظروف الكثير من المصريين حالت دون الذهاب إلى العمرة هذا العام بسبب فيروس كورونا، والأعداد المقدرة للمعتمرين كبيرة وتصل الأموال إلى ملايين الجنيهات.

وأضاف: "أدعو المصريين لدعم مبادرة مفتي الجمهورية، ونتمنى من الله أن تعم وتنتشر ويجري تفعيلها من خلال التبرع بهذا المبلغ أو بجزء منه إلى الدولة أو أعمال الخير لمواجهة فيروس كورونا، والثواب سيكون مثل العمرة ويزيد، لأن سد حاجة الفقير وإطعام الطعام وتفريج الكربات وهموم الناس في هذا الوقت ثوابه أعظم عند الله".

يذكر أن دار الإفتاء المصرية قامت بإطلاق هاشتاج بعنوان #الصدقة_أولى، و#كأني–اعتمرت، متضمنًا دعوة تبرع للوطن ولأبنائه من الذين تقدموا لأداء العمرة الرمضانية، وحالت ظروف انتشار فيروس كورونا دون قدرتهم على تحقيق رغبتهم في زيارة بيت الله الحرام ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وشددت دار الإفتاء في الهاشتاج الذي أطلقته على أن الصدقة لكفاية وسد حاجة الفقراء والمساكين والذين فقدوا أعمالهم بسبب توقف حركة الحياة له ثواب جزيل من الله تعالى؛ لتحقيقه مقصدًا من المقاصد الشرعية بإحياء النفس، تطبيقًا لقاعدة الساجد قبل المساجد، والإنسان قبل البنيان.