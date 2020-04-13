  الأردن: لا إصابات بكورونا في إربد لليوم التاسع على التوالي

أعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، مسؤول ملف كورونا في الشمال، مقرر اللجنة التنفيذية لخلية إدارة الأزمة في محافظة إربد الأردنية، الدكتور وائل الهياجنة، عدم تسجيل أي إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالمحافظة لليوم التاسع على التوالي.

"الهياجنة: تسجيل 4 حالات شفاء من الوباء في مستشفى الملك المؤسس

وأكد الهياجنة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم، أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء اليوم من كورونا في مستشفى الملك المؤسس الجامعي، ومغادرتها إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوما تماشيا مع بروتوكول التعامل مع الوباء.

وأشار الهياجنة، إلى أن 25 فريق استقصاء وبائي بدأ الانتشار في مختلف أرجاء محافظات الشمال لأخذ عينات عشوائية في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية للمزيد من الاحتياطات والنتائج.